Вильнёв считает, что именно Ферстаппен — ключевой фактор побед «Ред Булл»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о роли пилота в современной Формуле-1, приведя в пример четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Пилоты невероятно важны. Просто посмотрите на Ферстаппена. Он тащит эту команду и сделал её чемпионом. Ферстаппен был ключевым фактором. Конечно, есть Ньюи. Но именно Макс был ключевым фактором. И вместе с Хорнером — благодаря тому, как он руководил всей командой. А затем всё немного пошло наперекосяк. Но Ферстаппен всегда был крайне важен. Именно он ключевой элемент», — приводит слова Жака Вильнёва RacingNews365.

Напомним, Эдриан Ньюи ушёл в «Астон Мартин», а Хорнер был уволен в начале июля.

