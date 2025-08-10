Скидки
Молодой пилот NASCAR получил серьёзную травму, празднуя победу в гонке

В ночь на 10 августа на трассе «Уоткинс-Глен» в Нью-Йорке, США, прошёл этап второго общенационального дивизиона серии NASCAR Xfinity Series, победу в котором одержал 19-летний гонщик из Северной Каролины Коннор Зилич (Chevrolet/JR Motorsports).

Во время празднования своей победы Коннор залез на крышу автомобиля.

Фото: Кадр из трансляции

Но затем с американцем произошёл жуткий инцидент. Он соскользнул с крыши машины, а его нога зацепилась за автомобиль, из-за чего он полетел вниз головой и серьёзно ударился спиной. На носилках его доставили в медицинский центр, а затем в местную больницу. Пилот находился в сознании.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Позже гонщик опубликовал сообщение в социальных сетях, где заявил о том, что томография серьёзных травм не выявила. Ему диагностировали перелом ключицы, примерный срок его восстановления займёт около месяца, и за руль он может вернуться только под плей-офф.

