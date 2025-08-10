Максим Гроссман одержал первую в карьере победу в квалификации RDS GP

Автодром «Красное кольцо» в Красноярске в этот уикенд принимает пятый этап главного чемпионата страны по дрифту, Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Уже в субботу сибирский этап подарил поклонникам яркое зрелище. Квалификационное сражение проходило в непростых погодных условиях, а сформировавшиеся по итогам сольных проездов пары отметились максимально острой и непредсказуемой борьбой, в которой даже судьи не всегда могли единогласно выявить победителя в заездах.

Фото: RDS

Главным вызовом в квалификации стала погода — сгустившиеся над автодромом тучи то проливались дождём, то переставали. Вопрос был в том, в каких условиях каждому пилоту предстояло совершать свои проезды — либо на слегка влажном асфальте, либо по полностью мокрому покрытию, либо в самых непредсказуемых обстоятельствах на постепенно высыхающем треке. В таких обстоятельствах лучше других сначала сориентировался один из самых опытных пилотов RDS GP — долгое время первенство в квалификации удерживал Аркадий Цареградцев. Лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» в лучшей попытке набрал 96,5 балла, как и Леонид Шнайдер (TimeUp) и Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team), но опережал своих соперников по набранным в другой попытке баллам.

Фото: RDS

Ситуация изменилась после проезда Максима Гроссмана (TimeUp), набравшего 97,5 балла, а затем и Романа Тиводара (Takayama Forward Auto), повторившего его результат. Судьбу квалификационной победы решила худшая попытка, в которой с перевесом в полбалла первенствовал Гроссман — Максим проехал на 90,5 балла против 90 баллов у Романа Тиводара. В итоге представитель Иркутска Гроссман выиграл свою первую в RDS GP квалификацию на домашней для него трассе.

Фото: RDS

«Я очень долгое время нахожусь на этом треке в качестве пилота, был и споттером, и судьёй. Мне очень хотелось на своей новой Toyota Supra проехать на «Красном кольце» под светофор. И сразу, с первых своих проездов ещё в тренировочный день в четверг, я понял, что плюс-минус попал в настройки. В квалификации поехал по самым ужасным условиям [на подсыхающем треке]. Первую попытку проехал «на сейве», чтобы хотя бы какие-то баллы были, а перед второй попыткой сказал директору команды, что я психую и еду как умею. Мне кажется, я рекорд скорости на постановке показал — 137 км/ч на «сухо-мокро», тогда как парни посуху на таких скоростях не ставились», — отметил Максим Гроссман.

Фото: RDS

Неофициальный, но очень престижный «клуб 90+» в Красноярске оказался представительным. Помимо перечисленной пятёрки лидеров, в него вошли Сергей Кузнецов (STAR PЁR STARS AIMOL), Иван Пальмин (Carville Racing), Дамир Идиятулин (Fresh Racing), Антон Козлов (Carville Racing), Антон Клямко, Кирилл Мацкевич и Артём Шабанов (оба — TimeUp), Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto), Илья и Владислав Поповы (оба — «LECAR Одержимые Моторспорт»), Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team), Евгений Спирин (VSTeam), Евгений Лосев (Fresh Racing), Григорий Бурлуцкий (Carville Racing) и Данила Воробьёв (LUKOIL Racing Drift Team). Чуть меньше 90 баллов (89,5) набрал местный герой Георгий Чивчян, однако пример лидера Takayama Forward Auto наглядно показал важность равномерного покрытия — Гоча боролся с машиной в условиях подсыхающего асфальта и заезды были очень непростыми. А вот пилоты, по техническим причинам перенёсшие свои проезды в более позднюю «группу здоровья», получили возможность промчать уже по более сухому треку.

Фото: RDS

В парных заездах ТОП-32 ситуация не изменилась — покрытие оставалось нестабильным. Так что редкая дуэль обходилась без контактов, и в этих инцидентах отличалась лишь тяжесть последствий. Например, в сражении Тимофея Добровольского (Takayama Forward Auto) и Данилы Воробьёва (LUKOIL Racing Drift Team) сначала Воробьёв подрихтовал своему сопернику корму машины, лишив её обоих фонарей, а затем Добровольский в сверхплотном проезде снёс почти всю заднюю часть дрифт-кара противника.

RDS GP 2025. 5 этап. КГТ «Красное кольцо». ТОП-16:

Максим Гроссман — Владислав Попов

Дамир Идиятулин — Антон Козлов

Леонид Шнайдер — Тимофей Добровольский

Андрей Астапов — Артём Шабанов

Роман Тиводар — Евгений Лосев

Данила Скоробогатов — Георгий Чивчян

Аркадий Цареградцев — Григорий Бурлуцкий

Сергей Кузнецов — Дмитрий Щербина

Сегодня на трассе встретятся пилоты, которых сетка парных заездов раньше в таких комбинациях не сводила. От исхода противостояния в некоторых дуэлях будет зависеть судьба лидерства в личном и командном зачётах, а также общая расстановка сил перед двумя заключительными этапами сезона-2025.