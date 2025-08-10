Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен объяснил, почему «Ред Булл» продолжает развивать болид 2025 года

Ферстаппен объяснил, почему «Ред Булл» продолжает развивать болид 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен объяснил, почему «Ред Булл» продолжает развивать болид 2025 года перед началом нового регламента.

«Бороться с «Феррари» и «Мерседесом» и без того достаточно сложно, но я думаю, что ещё есть много возможностей узнать больше о машине и её поведении, потому что… Я знаю, что в следующем году болиды будут другими, но есть ещё кое-что, что можно извлечь из регламента этого года и реализовать в следующем.

Что касается автомобиля, который должен быть построен к следующему году, то, конечно, работа над ним идёт полным ходом, но в инженерном плане мы ещё многому можем научиться в этом году. Итак, вы не можете просто сказать: «Ладно, в этом году мы не выиграем чемпионат, так что мы просто откажемся от него», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Материалы по теме
Мэнселл — о регламенте Ф-1 2026-го: одно знаем — у «Мерседеса» будет фантастический болид
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android