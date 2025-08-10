Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен объяснил, почему «Ред Булл» продолжает развивать болид 2025 года перед началом нового регламента.

«Бороться с «Феррари» и «Мерседесом» и без того достаточно сложно, но я думаю, что ещё есть много возможностей узнать больше о машине и её поведении, потому что… Я знаю, что в следующем году болиды будут другими, но есть ещё кое-что, что можно извлечь из регламента этого года и реализовать в следующем.

Что касается автомобиля, который должен быть построен к следующему году, то, конечно, работа над ним идёт полным ходом, но в инженерном плане мы ещё многому можем научиться в этом году. Итак, вы не можете просто сказать: «Ладно, в этом году мы не выиграем чемпионат, так что мы просто откажемся от него», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.