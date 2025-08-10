Скидки
«Бездна слухов и дерьма». Экс-юниор «Ред Булл» Тиктум — об увольнении Хорнера

Аудио-версия:
26-летний британский гонщик Формулы-Е Дэниел Тиктум, участвовавший в юниорской программе «Ред Булл», прокомментировал увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийского коллектива.

«Я не знаю, узнал ли он о своём увольнении перед публичным объявлением. Я просто не верю ничему, что читаю об этом в СМИ. Знаете, Формула-1 — это такая бездна слухов и дерьма, поэтому, если вы не услышите информацию от всех сторон… я ничего из этого не читаю.

Да, вокруг него была сплошная драма и он был немедленно уволен. Думаю ли я, что они бы ему вообще ничего не сказали? Я знаю, что у Хельмута Марко репутация человека, который вот так может выбросить пилотов (смеётся), так что в этом нет ничего невозможного», — приводит слова Тиктума издание GPblog.

Вольф: Хорнер часто вёл себя как придурок
