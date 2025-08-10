Скидки
Албон — о ГП Нидерландов: великолепная трасса, где болид Ф-1 не должен ездить

29-летний тайско-британский гонщик Алекс Албон из команды Формулы-1 «Уильямс» высказался по поводу трассы «Кольцо Зандворт» на Гран-при Нидерландов.

«Я люблю «Кольцо Зандворт». Это одна из тех трасс, на которых машина Формулы-1 не должна ездить, но тот факт, что они позволяют это, великолепен. Я чувствую, что это немного похоже на пилотаж в супермаркете, просто нет свободного места. Но в Зандворте можно проехать очень быстро. Трасса очень узкая, но в то же время, я думаю, это делает её потрясающей для пилотов. Погода всегда интересная, ветер хорош для кайтсёрфинга, в гоночной машине не так весело, и это усложняет задачу.

Это предпоследний сезон трассы в календаре? Она уйдёт на веки вечные?» — сказал Албон в интервью Viaplay.

Комментарии
