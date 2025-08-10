Сейвуд: в «Альпин» рады тому, что Лоуренс Стролл приобрёл акции «Астон Мартин»

Известный британский автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд высказался о слухах по поводу продажи команды Формулы-1 «Альпин».

«Ходит много слухов о том, что люди хотят купить команды, особенно это касается «Альпин». И эта команда, должно быть, очень рада, что Лоуренс Стролл приобрёл акции «Астон Мартин», ранее принадлежавшие автомобильному производителю. Кто-то может возразить, что это не сильно отличается от продажи акций самому себе и конечным результатом является то, что испытывающая нехватку наличных автомобильная компания получает немного больше денег, в то время как гоночная команда получает завышенную оценку, что, естественно, отразится на оценках всех остальных команд.

Дело в том, что команда Формулы-1 стоит столько, сколько за неё готовы заплатить, и есть люди, готовые выкладывать большие суммы, чтобы обеспечить себе участие, исходя из того, что в ближайшие годы стоимость участия удвоится или утроится», — написал Сейвуд в своём блоге.