Экс-участник академии «Ред Булл» высказался о будущем Кристиана Хорнера

26-летний британский гонщик Формулы-Е Дэниел Тиктум, участвовавший в юниорской программе «Ред Булл», высказался о будущем уволенного из австрийского коллектива Кристиана Хорнера.

«Кристиан многого добился в своё время. Он совершил несколько невероятных вещей. Так что я бы сказал, что в следующий раз он займёт видное место где-нибудь в другом коллективе, но посмотрим», — приводит слова Тиктума издание GPblog.

В минувшем сезон Формулы-Е британский гонщик выступал за команду «Купра Киро». На его счету одна победа — на гонке в Джакарте — и один подиум (третье место в Японии). По итогам сезона он занял 11-е место в лично зачёте, заработав 85 очков.