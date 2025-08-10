Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-участник академии «Ред Булл» высказался о будущем Кристиана Хорнера

Экс-участник академии «Ред Булл» высказался о будущем Кристиана Хорнера
Комментарии

26-летний британский гонщик Формулы-Е Дэниел Тиктум, участвовавший в юниорской программе «Ред Булл», высказался о будущем уволенного из австрийского коллектива Кристиана Хорнера.

«Кристиан многого добился в своё время. Он совершил несколько невероятных вещей. Так что я бы сказал, что в следующий раз он займёт видное место где-нибудь в другом коллективе, но посмотрим», — приводит слова Тиктума издание GPblog.

В минувшем сезон Формулы-Е британский гонщик выступал за команду «Купра Киро». На его счету одна победа — на гонке в Джакарте — и один подиум (третье место в Японии). По итогам сезона он занял 11-е место в лично зачёте, заработав 85 очков.

Материалы по теме
Ферстаппен объяснил, почему «Ред Булл» продолжает развивать болид 2025 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android