Сейвуд: «Хёндэ» смотрит на Ф-1. Их возглавляет Абитебуль, а Хорнеру нужны будут партнёры

Известный британский автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд обозначил интерес автомобильных компаний к Формуле-1, коснувшись будущего Кристиана Хорнера.

«Некоторые автомобильные компании рассматривают Формулу-1 как способ получить бесплатную рекламу, потому что команды сейчас зарабатывают деньги, и, если они разумно всё организуют, автомобильная компания может заработать на Формуле-1 — и получить дополнительную популярность. Они должны быть немного осторожными, потому что акционеры с опаской относятся к дорогостоящим программам в области автоспорта, но, поскольку они приобретают всё больший смысл, есть вероятность, что к ним присоединятся и другие.

Одно из названий, о котором много говорят, — «Хёндэ», но есть также «Тойота», и даже некоторые китайцы начинают думать о Формуле-1 в благоприятном свете, если смогут найти кого-то, кто в ней разбирается. «Хёндэ Мотоспорт» возглавляет человек по имени Сириль Абитебуль, который знает толк в политике Формулы-1, в то время как Кристиан Хорнер со временем выйдет на рынок и будет искать партнёров», — написал Сейвуд в своём блоге.