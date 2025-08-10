Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сейвуд: «Хёндэ» смотрит на Ф-1. Их возглавляет Абитебуль, а Хорнеру нужны будут партнёры

Сейвуд: «Хёндэ» смотрит на Ф-1. Их возглавляет Абитебуль, а Хорнеру нужны будут партнёры
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд обозначил интерес автомобильных компаний к Формуле-1, коснувшись будущего Кристиана Хорнера.

«Некоторые автомобильные компании рассматривают Формулу-1 как способ получить бесплатную рекламу, потому что команды сейчас зарабатывают деньги, и, если они разумно всё организуют, автомобильная компания может заработать на Формуле-1 — и получить дополнительную популярность. Они должны быть немного осторожными, потому что акционеры с опаской относятся к дорогостоящим программам в области автоспорта, но, поскольку они приобретают всё больший смысл, есть вероятность, что к ним присоединятся и другие.

Одно из названий, о котором много говорят, — «Хёндэ», но есть также «Тойота», и даже некоторые китайцы начинают думать о Формуле-1 в благоприятном свете, если смогут найти кого-то, кто в ней разбирается. «Хёндэ Мотоспорт» возглавляет человек по имени Сириль Абитебуль, который знает толк в политике Формулы-1, в то время как Кристиан Хорнер со временем выйдет на рынок и будет искать партнёров», — написал Сейвуд в своём блоге.

Материалы по теме
Экс-участник академии «Ред Булл» высказался о будущем Кристиана Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android