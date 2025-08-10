Албон: Ферстаппена неверно воспринимают чаще других пилотов

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о своём бывшем напарнике по «Ред Булл», четырёхкратном чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«Думаю, Макса Ферстаппена неверно воспринимают чаще других пилотов Формулы-1. Может быть, всё дело в том, что он не любит интервью и публичные выступления? Но я не виню его за это», — приводит слова Алекса Албона RacingNews365.

В сезоне 2025 года после 14 этапов у четырёхкратного чемпиона 187 очков и третье место в личном зачёте. У пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса — 284 и 275.

Ранее отец Макса Йос Ферстаппен прокомментировал негативный образ сына в социальных сетях и СМИ.