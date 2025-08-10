«Он всегда открыт». Хаджар — о Ферстаппене

Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о четырёхкратном и действующем чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«Если у меня есть какие-либо просьбы, советы, которые я хочу получить, задать какие-либо вопросы, он здесь, и он очень открыт», — приводит слова Исака Хаджара RacingNews365.

В сезоне 2025 года после 14 этапов у четырёхкратного чемпиона 187 очков и третье место в личном зачёте. У пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса — 284 и 275. Примечательно, что напарник Ферстаппена Юки Цунода набрал за первую половину сезона всего 10 очков.

