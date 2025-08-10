Скидки
Туррини: Хэмилтон недооценил Леклера

Туррини: Хэмилтон недооценил Леклера
Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Как мне кажется, да. Льюис действительно недооценил Шарля. Он купился на байку о том, что Леклер не лучше Сайнса, и прочую чепуху. Когда он осознал ошибку, а болид при этом оказался достаточно посредственным, его настроение ухудшилось. Но сейчас всё зависит от него. Именно ему нужно выбираться из ямы», — написал Лео Туррини в своём блоге.

Хэмилтон в Венгрии показал лишь 12-й результат в квалификации, тогда как напарник по команде Шарль Леклер стартовал с поула и боролся за победу.

