«Если» и «но» очков не приносят». Штайнер высказался о Норрисе

«Если» и «но» очков не приносят». Штайнер высказался о Норрисе
Бывший руководитель «Хааса», эксперт Гюнтер Штайнер высказался о борьбе пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Думаю, Норрис перехитрил в Венгрии Пиастри и его инженера. Он молодец, им это удалось. Но угадайте, где был бы Ландо без своих мелких ошибок? Если бы в Канаде ему хватило терпения и он финишировал пятым, то где бы он был? Да, он бы лидировал в чемпионате – полагаю, с отрывом в одно очко.

Но эти «если» и «но» не приносят очков. Если бы он не допустил ошибку и не врезался в Оскара, то было бы иначе. Но он всё ещё второй, пусть и перехитрил его в Венгрии», — приводит слова Гюнтера Штайнера RacingNews365.

