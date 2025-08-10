Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Туррини: однажды мы увидим Ферстаппена в «Феррари»

Туррини: однажды мы увидим Ферстаппена в «Феррари»
Комментарии

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини выразил мнение, что однажды пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен перейдёт в «Феррари».

«Что ж, если это абстрактный вопрос, то есть можно игнорировать контракты, различные условия, отношения с напарниками и прочее, то я бы выбрал Ферстаппена. И я считаю, что однажды мы увидим его в красном», – написал Туррини в своём блоге.

В сезоне 2025 года после 14 этапов у четырёхкратного чемпиона 187 очков и третье место в личном зачёте. У пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса — 284 и 275.

Ранее отец Макса Йос Ферстаппен прокомментировал негативный образ сына в социальных сетях и СМИ.

Материалы по теме
Йос Ферстаппен: многие люди, особенно британцы, считают Макса придурком. Не признаю это
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android