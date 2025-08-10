Туррини: однажды мы увидим Ферстаппена в «Феррари»

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини выразил мнение, что однажды пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен перейдёт в «Феррари».

«Что ж, если это абстрактный вопрос, то есть можно игнорировать контракты, различные условия, отношения с напарниками и прочее, то я бы выбрал Ферстаппена. И я считаю, что однажды мы увидим его в красном», – написал Туррини в своём блоге.

В сезоне 2025 года после 14 этапов у четырёхкратного чемпиона 187 очков и третье место в личном зачёте. У пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса — 284 и 275.

Ранее отец Макса Йос Ферстаппен прокомментировал негативный образ сына в социальных сетях и СМИ.