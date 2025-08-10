«Ты как лампочка, выкрутят и поставят новую». Брандл — об отношении Бриаторе к пилотам

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о ситуации вокруг Франко Колапинто в «Альпин».

«Колапинто всё ещё тут, ведь так? Ходят разные истории о его спонсорах, которые то приходят, то нет. Конечно, выступает он не особенно хорошо. В «Уильямсе» в самом начале он смотрелся впечатляюще, но затем часто попадал в аварии.

И это не сулит ничего хорошего. Полагаю, расклады перед сезоном-2026 определённо не сулят ничего хорошего. Для Флавио Бриаторе пилоты являются расходным материалом. В каком-то смысле в этом его стиль работы. Тут жёсткий бизнес, а не школа, я много раз об этом говорил. Если ты не показываешь результат, то ты как лампочка. Тебя просто выкрутят и поставят новую», — приводит слова Брандла GPBlog.