Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Есть вещи, о которых нельзя говорить». Гасли — о проблемах Цуноды в «Ред Булл»

«Есть вещи, о которых нельзя говорить». Гасли — о проблемах Цуноды в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о проблемах Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Сложность в моём пребывании в «Ред Булл» заключается в том, что о многом нельзя говорить открыто, потому что ты пилот, работаешь в команде, и как профессионал ты не можешь делиться всей информацией о конкретных ситуациях. Разговаривая с Юки, я понимаю, что есть вещи, о которых нельзя говорить, и это непросто. Нелегко оказаться в такой ситуации.

Вы стараетесь делать то, что лучше для команды, и иногда вам дают что-то, чтобы это сработало, а иногда вы оказываетесь в ситуации, когда по разным причинам это не может работать так, как вам хотелось бы. Поэтому, зная по опыту, я просто стараюсь общаться с ним как друг и просто давать советы о том, что может ему помочь. И, я думаю, в конечном итоге именно от него и его команды зависит, смогут ли они заставить всё работать правильно», — приводит слова Гасли RacingNews365.

Материалы по теме
Цунода признался, что Ферстаппен научил его пить джин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android