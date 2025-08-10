«Есть вещи, о которых нельзя говорить». Гасли — о проблемах Цуноды в «Ред Булл»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о проблемах Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Сложность в моём пребывании в «Ред Булл» заключается в том, что о многом нельзя говорить открыто, потому что ты пилот, работаешь в команде, и как профессионал ты не можешь делиться всей информацией о конкретных ситуациях. Разговаривая с Юки, я понимаю, что есть вещи, о которых нельзя говорить, и это непросто. Нелегко оказаться в такой ситуации.

Вы стараетесь делать то, что лучше для команды, и иногда вам дают что-то, чтобы это сработало, а иногда вы оказываетесь в ситуации, когда по разным причинам это не может работать так, как вам хотелось бы. Поэтому, зная по опыту, я просто стараюсь общаться с ним как друг и просто давать советы о том, что может ему помочь. И, я думаю, в конечном итоге именно от него и его команды зависит, смогут ли они заставить всё работать правильно», — приводит слова Гасли RacingNews365.