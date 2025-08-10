Скидки
«Не могу понять». Херберт — о проблемах Леклера на Гран-при Венгрии

«Не могу понять». Херберт — о проблемах Леклера на Гран-при Венгрии
Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался о проблеме, с которой столкнулся пилот «Феррари» Шарль Леклер в ходе гонки Гран-при Венгрии.

«В целом я бы сказал, что дело не в качестве шин — иногда один комплект кажется лучше другого, но эта разница практически незаметна. Единственное, что действительно имеет значение на машине с граунд-эффектом, когда речь идёт о шинах, — это давление, поскольку регулировка давления поднимает или опускает машину, что, в свою очередь, меняет работу днища.

Падение скорости было довольно тревожным — Леклер был одним из самых медленных на трассе. Они говорили об этом и знали, что что-то должно произойти, но я не могу понять, что именно. Скорость обычно зависит от днища. Возможно, он задел поребрик или что-то в этом роде», — приводит слова Херберта GPBlog.

