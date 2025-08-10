Пиастри назвал важное преимущество «Макларена» над конкурентами

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о важном преимуществе, которое есть у британской команды над конкурентами.

«Я, безусловно, очень счастлив там, где я сейчас. Я был счастлив до того, как появились некоторые движения и слухи, но я думаю, что это наша огромная сила, то, насколько мы сплочены, насколько мы сильны как команда и во многих отношениях.

Так что да, это действительно заставляет меня ценить это. Я и раньше это ценил, но да, я думаю, что стабильность — это определённо приятно. Думаю, чем больше времени я провожу в этом виде спорта, тем лучше я понимаю, что стабильность — иногда редкое явление, поэтому приятно, что она есть», — приводит слова Пиастри PlanetF1.