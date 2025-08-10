Монтойя назвал основного кандидата на роль напарника Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о том, кто может занять место во второй машине команды «Ред Булл» в следующем году.

«Как мне кажется, Линдблад пока не готов к Формуле-1, так что им предстоит определиться, кого им исключить из команды «Рейсинг Буллз». Цуноду или Лоусона? Думаю, Хаджар перейдётв «Ред Булл».

В любом случае, 2026 год может стать очень сложным для обеих команд концерна, поскольку они дебютируют в качестве поставщика двигателей, и это, безусловно, не облегчит задачу Линдбладу», — приводит слова Монтойи GPBlog.

Напомним, в нынешнем сезоне напарником Макса Ферстаппена является Юки Цунода.