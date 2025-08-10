Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя назвал основного кандидата на роль напарника Ферстаппена

Монтойя назвал основного кандидата на роль напарника Ферстаппена
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о том, кто может занять место во второй машине команды «Ред Булл» в следующем году.

«Как мне кажется, Линдблад пока не готов к Формуле-1, так что им предстоит определиться, кого им исключить из команды «Рейсинг Буллз». Цуноду или Лоусона? Думаю, Хаджар перейдётв «Ред Булл».

В любом случае, 2026 год может стать очень сложным для обеих команд концерна, поскольку они дебютируют в качестве поставщика двигателей, и это, безусловно, не облегчит задачу Линдбладу», — приводит слова Монтойи GPBlog.

Напомним, в нынешнем сезоне напарником Макса Ферстаппена является Юки Цунода.

Материалы по теме
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android