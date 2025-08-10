Лоусон рассказал, в чём ему нужно прибавить в Формуле-1

Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о том, в какой области ему необходимо прибавить в Формуле-1.

«Если бы мне пришлось выбрать одну область, то в целом это была бы квалификация. Сейчас это особенно важно, ведь все гонщики очень близки, даже на трассах, где обгонять, может быть, и проще, но всё равно сложно, ведь нет преимущества в темпе в три, четыре, пять десятых секунды.

У вас есть преимущество в темпе примерно в одну-две десятые секунды, и этого недостаточно для обгона. Квалификация очень важна, она задаёт тон всему уикенду. И в моём случае чаще всего я терпел неудачи именно в квалификациях. Мы хорошо проводили Гран-при, когда хорошо квалифицировались. Это наша главная цель. Выжимать из машины максимум в квалификациях», — приводит слова Лоусона RacingNews365.