Гонщик скончался после аварии в США, у него случился сердечный приступ

Комментарии

53-летний американский автогонщик Робби Брюэр скончался после аварии во время гонки класса Sportsman на трассе Боуман-Грэй в Северной Каролине (США).

Робби Брюэр на большой скорости влетел в ограждение трассы в одном из поворотов овала. Машина сильно пострадала, для того, чтобы вытащить пилота из автомобиля, потребовалось даже разрезать гоночную машину.

Как сообщает издание FloRacing, причиной аварии стало то, что во время гонки у пилота случился сердечный приступ.

Примечательно, что это уже четвёртый случай в истории, когда на данной трассе пилот погибает именно в результате сердечного приступа.

