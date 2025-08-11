Алекс Палоу досрочно выиграл четвёртый чемпионский титул в IndyCar

Испанский пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу досрочно стал чемпионом IndyCar за два этапа до конца сезона. Для Палоу это уже четвёртый титул в заокеанской серии.

По итогам этапа в Портленде Палоу пришёл к финишу на третьей позиции, чего хватило для того, чтобы досрочно выиграть титул.

Победу в гонке одержал гонщик Team Penske Уилл Пауэр, вторым к финишу пришёл пилот «Макларена» Кристиан Лундгор.

Главный преследователь Палоу Пато О'Уорд столкнулся в гонке с механическими проблемами и был классифирован лишь на 25-й позиции с 10 кругами отставания.

Напомним, Палоу становился чемпионом серии в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах.