Главная Авто Новости

Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»

Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
Пилот Takayama Forward Auto Тимофей Добровольский стал победителем пятого этапа RDS GP, прошедшего в Красноярске. Финал прошёл в дождевых условиях на трассе «Красное кольцо», где в решающем заезде он обошёл напарника по команде Георгия Чивчяна. Третье место занял Аркадий Цареградцев из «LECAR Одержимые Моторспорт».

«Этап был очень сложный. В дождь мне удалось сохранять темп, а команда подготовила машину идеально. В финале сразился с напарником, и мы уже выполнили задачу — взяли максимум очков за этап», — сказал Тимофей Добровольский.

Пятый этап RDS GP прошёл 9–10 августа в Красноярске. В командном зачёте выиграла Takayama Forward Auto, за ней — «LECAR Одержимые Моторспорт» и TimeUp. После пяти этапов в личном зачёте лидирует Антон Козлов (Carville Racing), в командном — TimeUp. До конца сезона остаётся два этапа — в Санкт-Петербурге и Москве.

