Берман: в следующие пять лет надеюсь сразиться за титул Ф-1

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман высказался о своём видении будущего в престижнейшей гоночной серии мира.

«Честно, я надеюсь сразиться за мировой титул. Надеюсь, смогу доказать, что достоин находиться здесь и выступать за топ-команду, я буду отдавать все силы и покажу, на что способен. Это моя цель на следующие пять лет», — приводит слова Бермана официальный сайт Формулы-1.

Оливеру Берману 20 лет. Британец является бронзовым призёром Формулы-3. Дебютировал в Формуле-1 в 2024 году, заменив на Гран-при Саудовской Аравии в «Феррари» заболевшего испанца Карлоса Сайнса-младшего. В нынешнем сезоне трижды попадал в топ-10.

