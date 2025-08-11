«Я видел аварии Юбера и Грожана». Расселл объяснил, почему возглавляет профсоюз в Ф-1

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, возглавляющий профсоюз пилотов Формулы-1, высказался о проблеме безопасности в профессиональном автоспорте.

«Я не преследую цель оставить какое-то наследие. Просто если я вижу возможность что-то улучшить, я хочу об этом сказать, особенно если это касается безопасности на трассе и безопасности машины.

В 2012 году я был в команде с Билли Монгером, мы были близки. Я видел эту аварию вживую, видел аварию Антуана [Юбера], и это было ужасно.

Опять же авария Ромена Грожана, я видел её. Он ехал передо мной, я обогнал его, и эта картина до сих пор стоит передо мной… Я посмотрел в зеркало, и всё, что я увидел, – это пламя. Оно заполнило всё моё зеркало. И это могло случиться с любым, даже с величайшим гонщиком», — приводит слова Расселла издание Motorsport.