Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я видел аварии Юбера и Грожана». Расселл объяснил, почему возглавляет профсоюз в Ф-1

«Я видел аварии Юбера и Грожана». Расселл объяснил, почему возглавляет профсоюз в Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, возглавляющий профсоюз пилотов Формулы-1, высказался о проблеме безопасности в профессиональном автоспорте.

«Я не преследую цель оставить какое-то наследие. Просто если я вижу возможность что-то улучшить, я хочу об этом сказать, особенно если это касается безопасности на трассе и безопасности машины.

В 2012 году я был в команде с Билли Монгером, мы были близки. Я видел эту аварию вживую, видел аварию Антуана [Юбера], и это было ужасно.

Опять же авария Ромена Грожана, я видел её. Он ехал передо мной, я обогнал его, и эта картина до сих пор стоит передо мной… Я посмотрел в зеркало, и всё, что я увидел, – это пламя. Оно заполнило всё моё зеркало. И это могло случиться с любым, даже с величайшим гонщиком», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

Материалы по теме
Тото Вольф: Расселл из быстрого ребёнка превратился в пилота, сильнее величайшего в 2024-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android