Вассёр: мы недооценили вызов для Хэмилтона в «Феррари»

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался об адаптации семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в итальянской команде.

«Как по мне, мы недооценили вызов для Льюиса в начале сезона. Почти десять лет он провел в «Макларене», а затем ещё десять – в «Мерседесе». Почти 20 лет в одной среде.

Если говорить о культуре, окружающих людях, машине, то это огромный вызов для Льюиса. Большие изменения коснулись всего, и, судя по всему, мы недооценили это, Льюис и я. Но я доволен, в последних четырёх или пяти гонках он опять показал темп», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

