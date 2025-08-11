Скидки
Джонни Херберт: проблемы Хэмилтона связаны с возрастом

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт объяснил, почему пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон испытывает трудности в сезоне-2025. По мнению Херберта, основной причиной снижения результатов британца является возраст. В январе 2026 года Хэмилтону исполнится 41 год.

«Навыки, скорость реакции – всё это ухудшается с возрастом. Гонщик ничего не может с этим поделать, и так было всегда. Ничего не остаётся, кроме как решить, что пора уходить. Выбрать подходящий момент, конечно, всегда тяжело. Можно подождать и посмотреть: может быть, не всё ещё потеряно. Я думаю, Льюис сейчас находится именно в такой ситуации. Если он поймёт, что шансов вернуть былую форму нет, то уйдёт. Мы списывали его со счетов и в прошлые годы. Он каждый раз возвращался и даже выиграл несколько гонок. Но до бесконечности это продолжаться не может», – приводит слова Херберта f1maximaal.

Джонни Херберт также отметил, что возраст влияет на способность Хэмилтона адаптироваться к новой технике и условиям на трассе, что раньше всегда было его сильной стороной. Хэмилтон — семикратный чемпион мира и один из самых успешных гонщиков в истории Формулы-1.

