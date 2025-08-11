Скидки
Жак Вильнёв объяснил, почему «Мерседес» не получит преимущество в 2026 году

Комментарии

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв поделился ожиданиями от немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» после смены регламента, которая произойдёт в 2026 году.

«В 2014 году и «Мерседеса» было преимущество в пять лет над конкурентами к тому моменту, как остальные начинали их догонять, в гараже были более мощные двигатели. Это уже произошло, и поэтому многие ожидают, что это повторится в 2026 году. Но я не думаю, что другие изготовители двигателей будут застигнуты врасплох.

Сейчас все исходят из твёрдого понимания работы силовой установки, почему «Мерседес» должен делать ещё один большой шаг вперёд? Технология осталась прежней, изменится применение», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.

