Жак Вильнёв объяснил, почему «Мерседес» не получит преимущество в 2026 году

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв поделился ожиданиями от немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» после смены регламента, которая произойдёт в 2026 году.

«В 2014 году и «Мерседеса» было преимущество в пять лет над конкурентами к тому моменту, как остальные начинали их догонять, в гараже были более мощные двигатели. Это уже произошло, и поэтому многие ожидают, что это повторится в 2026 году. Но я не думаю, что другие изготовители двигателей будут застигнуты врасплох.

Сейчас все исходят из твёрдого понимания работы силовой установки, почему «Мерседес» должен делать ещё один большой шаг вперёд? Технология осталась прежней, изменится применение», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.