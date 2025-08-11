Скидки
Фредерик Вассёр: Леклер никогда не сдаётся, подгоняет команду и себя

Фредерик Вассёр: Леклер никогда не сдаётся, подгоняет команду и себя
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги выступлений вице чемпиона мира Формулы-1 Шарля Леклера в сезоне-2025. Пилот завоевал пять подиумов и один поул, несмотря на технические трудности в начале года.

«Он выступает хорошо. Сезон непростой, и для пилота проще, когда машина быстра. Мы столкнулись с проблемами в начале года, но его реакция была позитивной. Когда есть высокие ожидания и приходят трудности, легко опустить руки, но он никогда этого не делает. Леклер подгоняет команду и себя, а с Льюисом у него сильное сотрудничество. В таких ситуациях видно, как люди реагируют», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

Фредерик Вассёр возглавляет «Феррари» с 2023 года. В августе 2025-го команда продлила с ним контракт на несколько лет. Сейчас «Скудерия» занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая «Макларену», но опережая «Мерседес» и «Ред Булл».

