Зак Браун сказал, что определит победителя в борьбе между Норрисом и Пиастри в 2025 году

Глава «Макларена» Зак Браун высказался о борьбе за чемпионский титул гонщиков команды, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри.

«Всё будет зависеть от эффективности. Очевидно, что с точки зрения темпа здесь нечего выжимать. Поэтому всё будет зависеть от стабильности. Это может быть и удача: погода, сейфти-кар или кого-то гонщиков выбьют с трассы», — приводит слова Брауна издание The Race.

Напомним, после 14 этапов Оскар Пиастри возглавляет личный зачёт пилотов. Ландо Норрис располагается на второй строчке, уступая напарнику девять очков.

