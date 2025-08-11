Даниэль Риккардо: пытаюсь понять, кто я вне болида

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо рассказал, как проходит его жизнь после ухода из чемпионата. Почти год спустя после завершения карьеры он посвящает время поиску себя и спокойствию, которое раньше было недоступно в гонках.

«Этот год я посвятил исследованию себя. Моя жизнь так долго неслась на безумной скорости, а в нынешнем году я обрёл некоторое спокойствие. У меня было много времени, я занимался хайкингом. Несколько недель назад был на Аляске, и меня не растерзал гризли – уже неплохо. Пытаюсь понять, кто я такой вне болида. Стал чуть больше ценить значимость семьи и друзей. Я всегда был очень целеустремлённым, а это порой делает тебя эгоистичнее, так что стараюсь отучиться от эгоизма и лучше слышать других», — приводит слова Риккардо Planet F1.

Даниэль Риккардо провёл в Формуле-1 14 сезонов, начиная с юниорской программы «Ред Булл». Он выиграл семь гонок в составе основной команды, затем выступал за «Рено» и «Макларен». После ряда неудач и смены команд в 2024 году Риккардо завершил карьеру гонщика в Формуле-1. Сейчас он сосредоточен на личном развитии и поиске новых жизненных ориентиров.