Лиам Лоусон высказался о возможном возвращении в «Ред Булл»

Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон ответил на вопрос по поводу возможного возращения в «Ред Булл». В австрийской команде Лиам начинал нынешний сезон Формулы-1, но задержался там недолго. После двух Гран-при спортсмен покинул «Ред Булл». Места новозеландца занял японец Юки Цунода.

«Что касается моего будущего, то этот год такой насыщенный, что я на самом деле не думаю об этом. Я сосредоточен на том, чтобы провести несколько хороших гонок. Нам нужно делать больше, а там посмотрим», — приводит слова Лоусона Racingnews365.

Ранее пост руководителя «Ред Булл» занял бывший босс «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис.

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»: