Третий этап IDDC прошёл на «Игора Драйв»

Третий этап IDDC прошёл на «Игора Драйв»
На третьем этапе Igora Drive Drift Challenge «бетонный Колизей» завершающий раз в этом летнем сезоне принял лучших дрифтеров Северо-Запада России. Как всегда, этап подарил яркий дрифт, контакты со стеной и множество эмоций. Помимо привычных звёзд серии, среди участников на этот раз был и иностранный дрифтер — представитель Мальты.

Фото: «Игора Драйв»

В квалификации лучшим стал Денис Тестоедов, который набрал максимально возможные 100 баллов. Однако в заездах на выбывание дрифтер выбыл уже на ранней стадии — первая парная попытка закончилась эвакуацией автомобиля Дениса. Но эта неудача не перечеркнула шансы победителя квалификации: дуэли проходили по системе Double Elimination, которая давала проигравшему из пары пилоту ещё один шанс на выход в следующий тур.

Фото: «Игора Драйв»

Эта система подарила зрителям больше заездов, красивого дрифта и напряжённой борьбы, но Тестоедову не помог и заезд с Павлом Антрошенко — за победу на этапе в итоге сражались совсем другие пилоты.

В финале встретились Денис Антрушин и Александр Мезенцев. В красивой и яркой борьбе, которая до последнего держала зрителей в напряжении, сильнее оказался Денис. Третье место занял Никита Гольбрайх. Таким образом, Мезенцев завершил на подиуме все три этапа IDDC — кроме него, ни одному другому дрифтеру не удалось завершить в топ-3 хотя бы два этапа. Уровень конкуренции в серии в 2025 году достиг беспрецедентного уровня.

Фото: Игора Драйв

Четвёртый этап Igora Drive Drift Challenge пройдёт 20 и 21 сентября. Как и в прошлом году, финал сезона примет шоссейно-кольцевая трасса автодрома.

