Эмерсон Фиттипальди назвал пилота Ф-1, которого бы взял в команду, будь он её владельцем

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о нидерландском пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Если бы у меня была команда Формулы-1 и если бы у меня была возможность получить любого пилота, я бы взял Макса. Макс был бы моим первым кандидатом. Он находится на другом уровне. Даже когда машина не очень хороша, он просто несет её на спине», — приводит слова Фиттипальди Motorsport.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. На его счету 187 очков. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (284 балла).

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:

