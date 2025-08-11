Скидки
Кими Антонелли оценил Джорджа Расселла как товарища по команде

Кими Антонелли оценил Джорджа Расселла как товарища по команде
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своём товарище по команде Джордже Расселле.

«Моя цель должна заключаться в том, чтобы я был на том же уровне, что и он. Верю, что это возможно. Джордж проводит чрезвычайно сильный сезон. Он показывает, что является одним из лучших. Когда машина работает, он демонстрирует, на что способен. Это настоящий вызов для меня. Счёл бы за честь, если бы был на его уровне в конце года», — приводит слова Кими Антонелли Auto Motor und Sport.

Расселл в настоящий момент занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов. На его счету 172 очка. В активе Антонелли, занимающего седьмую позицию, 64 балла.

