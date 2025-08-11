Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-сотрудник «Феррари» ответил, стал ли вопрос денег помехой для перехода Эдриана Ньюи

Экс-сотрудник «Феррари» ответил, стал ли вопрос денег помехой для перехода Эдриана Ньюи
Комментарии

Бывший сотрудник команды Формулы-1 «Феррари» Джино Розато высказался о конструкторе Эдриане Ньюи. После уходе из «Ред Булл» прославленный специалист присоединился к «Астон Мартин».

«Все хотели получить Эдриана Ньюи. У него была возможность пойти туда, куда он хотел. Я, со своей стороны, был очень близок к тому, чтобы подписать с ним контракт. И дело не в деньгах. Гарантирую. Что ж, решать было ему. Испытываю к нему огромное уважение. Это человек, которого я называю другом. Я люблю Эдриана Ньюи. Замечательный и очень милый человек. Он всегда уделит вам время. Просто гений номер один во всех смыслах», — сказал Розато в Pitstop Podcast.

Материалы по теме
Эмерсон Фиттипальди назвал пилота Ф-1, которого бы взял в команду, будь он её владельцем

Велосипедист экстремал перепрыгнул движущуюся машину Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android