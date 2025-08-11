Экс-сотрудник «Феррари» ответил, стал ли вопрос денег помехой для перехода Эдриана Ньюи

Бывший сотрудник команды Формулы-1 «Феррари» Джино Розато высказался о конструкторе Эдриане Ньюи. После уходе из «Ред Булл» прославленный специалист присоединился к «Астон Мартин».

«Все хотели получить Эдриана Ньюи. У него была возможность пойти туда, куда он хотел. Я, со своей стороны, был очень близок к тому, чтобы подписать с ним контракт. И дело не в деньгах. Гарантирую. Что ж, решать было ему. Испытываю к нему огромное уважение. Это человек, которого я называю другом. Я люблю Эдриана Ньюи. Замечательный и очень милый человек. Он всегда уделит вам время. Просто гений номер один во всех смыслах», — сказал Розато в Pitstop Podcast.

