«Думаю, все удивлены». Эмерсон Фиттипальди выделил одного из гонщиков Формулы-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался о гонщиках команды «Кик-Заубер» – бразильце Габриэле Бортолето и немце Нико Хюлькенберге.

«Честно говоря, думаю, все удивлены. Последняя гонка была потрясающей. Габриэл великолепно выступил как в квалификации, так и в гонке. Это очень впечатляет. Я знаю его с тех пор, как он начал гоняться в картинге. Он всегда был очень хорошим гонщиком.

Но не стоит забывать о Нико Хюлькенберге. Он очень быстр. Полагаю, Габриэлу очень помогает то, что у него есть хороший пример», — приводит слова Фиттипальди издание Motorsport.

