Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Думаю, все удивлены». Эмерсон Фиттипальди выделил одного из гонщиков Формулы-1

«Думаю, все удивлены». Эмерсон Фиттипальди выделил одного из гонщиков Формулы-1
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался о гонщиках команды «Кик-Заубер» – бразильце Габриэле Бортолето и немце Нико Хюлькенберге.

«Честно говоря, думаю, все удивлены. Последняя гонка была потрясающей. Габриэл великолепно выступил как в квалификации, так и в гонке. Это очень впечатляет. Я знаю его с тех пор, как он начал гоняться в картинге. Он всегда был очень хорошим гонщиком.

Но не стоит забывать о Нико Хюлькенберге. Он очень быстр. Полагаю, Габриэлу очень помогает то, что у него есть хороший пример», — приводит слова Фиттипальди издание Motorsport.

Материалы по теме
Эмерсон Фиттипальди назвал пилота Ф-1, которого бы взял в команду, будь он её владельцем

Хюлькенберг в шутку пригрозил Бортолето перед ГП Австралии:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android