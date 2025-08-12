12-й чемпионат России по пахоте земли завершился выступлением Билана на крыше трактора

В Ленинградской области завершился 12-й чемпионат России по пахоте земли. Посмотреть на гонки тракторов, как информирует Пятый канал, в общей сложности за время проведения соревнований пришли 250 тысяч человек.

Завершился 12-й чемпионат России по пахоте земли:

Одним из самых зрелищных этапов чемпионата стало «Шоу трактор», где участники показывали мастерство владения техникой. Тракторы не только «танцевали», но и участвовали в гонках и дрифте. Ярким акцентом стала гастрономическая ярмарка. Чемпионат проходил с 8 по 10 августа.

Закончились соревнования концертом популярного российского певца Дмитрия Билана на крыше трактора.