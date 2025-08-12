Скидки
Сеть веганских бургерных Льюиса Хэмилтона Neat Burger объявила о ликвидации

Сеть ресторанов Neat Burger, соучредителем которой является семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, объявила о начале процедуры ликвидации. Об этом информирует QSR Media со ссылкой на Регистрационную палату Великобритании.

Сеть заведений, ориентированная на веганскую еду, была открыта шесть лет назад при поддержке голливудской суперзвезды Леонардо Ди Каприо. Несколько ресторанов было открыто в Лондоне (Великобритания), а также – в Милане (Италия) и Нью-Йорке (США).

Последние несколько лет компания испытывала финансовые трудности. Сообщалось, что в 2022 году убытки составили £ 7,9 млн (около $ 10,6 млн) по сравнению с £ 3,2 млн (около $ 4,3 млн) годом ранее.

В 2023 году компания объявила о закрытии половины своих ресторанов в Великобритании, после чего заведения стали закрываться в других странах.

