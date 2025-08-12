Скидки
Джордж Расселл высказался о ФИА и вопросах безопасности в Формуле-1

Джордж Расселл высказался о ФИА и вопросах безопасности в Формуле-1
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, являющийся также директором Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), поделился мнением о взаимодействии с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по вопросам безопасности.

«В разных видах спорта всё устроено по-разному, и в конечном счёте, по крайней мере, с моей точки зрения, а не с точки зрения GPDA, хочется просто работать сообща, чтобы добиться наилучшего результата для всех. Мы не хотим бороться с ФИА. Мы не хотим бороться с Формулой-1. Мы хотим работать вместе с ними, чтобы получить максимум пользы для них как для спорта, как для регулирующего органа и для нас, пилотов», — приводит слова Расселла Motorsport.

