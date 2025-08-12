Мекис раскрыл, что понял о Ферстаппене после перехода в «Ред Булл»

Новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис поделился мнением о лидере команды четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене.

«Начинаешь узнавать его немного лучше. Узнаёшь, что скрывается за тем, что видишь на трассе. И затем внезапно понимаешь – да, именно так достигается такой невероятный уровень. Когда видишь Макса вне трассы, обнаруживаешь совершенно зашкаливающий уровень приверженности и любви к спорту. Внезапно становится совершенно ясно, что сочетание этих двух факторов делает его уникальным», — сказал руководитель «Ред Булл» в The Inside Track podcast.

Материалы по теме Эмерсон Фиттипальди назвал пилота Ф-1, которого бы взял в команду, будь он её владельцем

Главные спортивные новости дня: