В Красноярске впервые пройдёт этап чемпионата RDS Open

16 и 17 августа на территории легендарной кольцевой гоночной трассы «Красное кольцо» состоится шестой этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). 35 спортсменов из Абакана, Иркутска, Самары, Красноярска, Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Ленинградской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы приедут в мекку российского дрифта, чтобы побороться за победу на культовом треке.

Фото: RDS

На «Красном кольце» чемпионат RDS Open проходит впервые. Ранее возможность соревноваться на треке, вырастившем плеяду выдающихся дрифт-спортсменов, была только у пилотов RDS GP. В 2025 году команда Российской Дрифт Серии приняла решение о проведении на легендарном автодроме соревнований второго дивизиона. В рамках шестого этапа чемпионата новое поколение спортсменов продемонстрирует готовность составить достойную конкуренцию легендам сибирской школы российского дрифта.

В зачёте NXT в список участников вошли сразу два новых пилота: Вадим Покусин из Абакана и Павел Серёдкин из Иркутска. Оба участника для заездов в соревнованиях выбрали автомобили Nissan Silvia S15. Также в Красноярск приедут и постоянные участники серии — столичные пилоты Тимофей Добровольский и Артур Зелёный из команды STAR PЁR STARS AIMOL, петербуржцы Владимир Афанасьев, Илья Полищук (оба — «Tamashi Культура Заноса») и Валерий Никулин из «Tamashi Культура Заноса 2».

Тимофей Добровольский Фото: RDS

По итогам предыдущих пяти этапов RDS Open возглавляет личный зачёт в категории NXT Добровольский (1119 баллов), в прошлый уикенд выигравший этап RDS GP на «Красном кольце». За ним в турнирной таблице расположился Зелёный (947 баллов), и замыкает тройку лидеров Афанасьев (654 балла).

Соревнования в Красноярске для зачёта PRO запомнятся максимально конкурентными заездами. Сразу 28 спортсменов будут бороться за победу на шестом этапе RDS Open, из них 11 пилотов примут участие в текущем сезоне чемпионата впервые. Список участников пополнят семь красноярцев — трое из них представят команду «Форвард Авто»: Евгений Белов, Пётр Мартынов и Святослав Павлов. Для покорения домашнего трека «Красное кольцо» все трое выбрали платформу Nissan Silvia. Ещё четыре спортсмена из Красноярска выступят в личном зачёте: Георгий Горбатенко и Иван Корнейчик за рулём Toyota Mark II, Сергей Калюжнов на Nissan Skyline, а Иван Потапов будет выполнять судейское задание, управляя Toyota Altezza. Юрик Погосян (г. Хабаровск) для заездов выбрал классический для дрифта автомобиль BMW E36, а Сергей Алачев (г. Новосибирск) будет радовать зрителей своей яркой Nissan Fairlady Z. Пилот из Хабаровска Антон Дубовик будет стараться заехать на тумбу за рулём Nissan Silvia S14. Александр Подвишенский (г. Петропавловск-Камчатский) для участия в RDS Open выбрал Nissan Skyline.

Михаил Давидянц и Дмитрий Путилин Фото: RDS

Не пропустят шестой этап RDS Open в Красноярске спортсмены, чьи имена уже вошли в историю российского дрифта. В борьбе за победу примет участие руководитель Российской Дрифт Серии и пилот RDS Open Дмитрий Добровольский (г. Москва) за рулём Nissan 200SX. Также в числе заявленных спортсменов — столичный пилот Фёдор Воробьёв, которого поклонники дрифта любят не только за невероятное мастерство в управляемом заносе, но и за его уникальный автомобиль ЖИГАЦАРЬ (ВАЗ-2105). Сражение на «Красном кольце» за первенство в сезоне продолжит и пилот Михаил Давидянц (г. Москва) на BMW E30, который в этом году вошел в судейскую коллегию главного чемпионата страны по дрифту, Гран-при Российской Дрифт Серии. В минувший уикенд он оценивал проезды участников RDS GP, а уже в эти выходные сам будет выполнять задание судей.

Верхние строчки турнирной таблицы зачёта PRO по результатам пяти прошедших этапов занимают пилот из Москвы Анатолий Щербак (781 балл), екатеринбуржец Сергей Корнеев (605 баллов) и спортсмен из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров (592 балла). Изменится ли список лидеров в рамках шестого этапа, будет известно в конце грядущего уикенда.

Оценивать проезды участников Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open) будет профессиональная коллегия судей, известная всем любителям дрифта. На вышку поднимутся судья RDS GP и RDS Open Владимир Сафонов, рефери обеих серий Станислав Долгих и судья RDS Open, пилот RDS GP Андрей Астапов.

Расписание 6-го этапа RDS Open на «Красном кольце».

16 августа, суббота (MSK+4):

10:15-12:20 — квалификация (1-3 группы)

13:00-14:00 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:45-17:50 — квалификация (4-6 группы)

17 августа, воскресенье (MSK+4):

10:30-12:30 — парные заезды топ-32 PRO

13:00-13:45 — автограф-сессия в сервис-парке

14:00-17:55 — парные заезды топ-16 PRO/топ-8/топ-4 /финал (PRO и NXT)

18:05 — церемония награждения

Открытый чемпионат РДС проводится без возрастных ограничений для зрителей. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для юных поклонников дрифта 7–11 лет предусмотрен специальный тариф, но важно помнить — юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

