Штайнер отреагировал на резонансные слова Хэмилтона о бесполезности на Гран-при Венгрии

Бывший руководитель «Хааса», эксперт Гюнтер Штайнер прокомментировал недавние слова семикратного чемпиона Формулы-1 пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. После квалификации Гран-при Венгрии, где британец показал 12-й результат, заявил следующее: «Я бесполезен, совершенно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, нужно сменить пилота».

«Как, будучи семикратным чемпионом мира, можно говорить «я бесполезен»? Дело не в его выступлении, меня это не волнует. Он борется со сложностями. На каком-то этапе нашей жизни мы все немного боремся со сложностями. Я всегда борюсь, но выходить и говорить: «О, я бесполезен», неправильно. Лично мне не нравится, когда люди сдаются», — сказал Штайнер на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

