Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер отреагировал на резонансные слова Хэмилтона о бесполезности на Гран-при Венгрии

Штайнер отреагировал на резонансные слова Хэмилтона о бесполезности на Гран-при Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса», эксперт Гюнтер Штайнер прокомментировал недавние слова семикратного чемпиона Формулы-1 пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. После квалификации Гран-при Венгрии, где британец показал 12-й результат, заявил следующее: «Я бесполезен, совершенно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, нужно сменить пилота».

«Как, будучи семикратным чемпионом мира, можно говорить «я бесполезен»? Дело не в его выступлении, меня это не волнует. Он борется со сложностями. На каком-то этапе нашей жизни мы все немного боремся со сложностями. Я всегда борюсь, но выходить и говорить: «О, я бесполезен», неправильно. Лично мне не нравится, когда люди сдаются», — сказал Штайнер на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

Материалы по теме
Сеть веганских бургерных Льюиса Хэмилтона Neat Burger объявила о ликвидации

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сразились в ретровидеоигры:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android