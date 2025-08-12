Скидки
Гюнтер Штайнер дал совет Льюису Хэмилтону на фоне сложностей в «Феррари»

Гюнтер Штайнер дал совет Льюису Хэмилтону на фоне сложностей в «Феррари»
Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о пилоте «Феррари» Льюисе Хэмилтоне, который эмоционально высказался после неудачной квалификации Гран-при Венгрии.

«Такое отношение предполагает, что люди должны испытывать к тебе жалость. Но если бы я был семикратным чемпионом мира, у меня было бы достаточно уверенности в себе, чтобы знать, что я не бесполезен. Мне просто нужно работать усерднее и вернуться, чтобы обрести прежнюю силу. Ещё несколько недель назад ты сидел с инженерами и говорил им, что делать, а теперь возвращаешься и заявляешь: «Я бесполезен». Просто сосредоточься на том, в чём ты хорош, а именно – на пилотировании машины. Ведь он хорош, он семикратный чемпион мира», — сказал Штайнер на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

Штайнер отреагировал на резонансные слова Хэмилтона о бесполезности на Гран-при Венгрии

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании:

