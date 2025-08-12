Скидки
Льюис Хэмилтон может продлить контракт с «Феррари» без учёта мнения команды — GdS

Соглашение семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона с «Феррари» рассчитано на 2025 и 2026 год с возможностью продления на 2027-й. Об этом информирует FormulaPassion со ссылкой на материал журналиста La Gazzetta dello Sport Луиджи Перны.

Также отмечается, что Хэмилтон может продлить соглашение вне зависимости от результатов и без учёта мнения итальянской команды. В то же время отмечается, что «Феррари» удовлетворена работой с британцем.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 109 очков. Лидером является австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен» (284 балла).

