Стали известны первый гонщик команды Ф-1 «Кадиллак» и сроки анонса — PlanetF1

Стали известны первый гонщик команды Ф-1 «Кадиллак» и сроки анонса — PlanetF1
Мексиканский гонщик Серхио Перес достиг соглашения с «Кадиллаком» о переходе в команду. Об этом информирует PlanetF1 со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что официальный анонс последует на Гран-при Италии, который пройдёт в Монце с 5 по 7 сентября.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

В прошлом сезоне Формулы-1 Перес занял восьмое место в общем зачёте пилотов в составе команды «Ред Булл», набрав 152 очка. Чемпионом стал его тогдашний товарищ по команде Макс Ферстаппен. Серхио покинул гоночный коллектив из Австрии по окончании сезона.

Льюис Хэмилтон может продлить контракт с «Феррари» без учёта мнения команды — GdS

Фанаты Переса скандируют имя пилота на презентации «Кадиллака»:

