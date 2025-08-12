Стали известны первый гонщик команды Ф-1 «Кадиллак» и сроки анонса — PlanetF1

Мексиканский гонщик Серхио Перес достиг соглашения с «Кадиллаком» о переходе в команду. Об этом информирует PlanetF1 со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что официальный анонс последует на Гран-при Италии, который пройдёт в Монце с 5 по 7 сентября.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

В прошлом сезоне Формулы-1 Перес занял восьмое место в общем зачёте пилотов в составе команды «Ред Булл», набрав 152 очка. Чемпионом стал его тогдашний товарищ по команде Макс Ферстаппен. Серхио покинул гоночный коллектив из Австрии по окончании сезона.

Фанаты Переса скандируют имя пилота на презентации «Кадиллака»: