Джордж Расселл высказался о критике за готовность высказывать свою точку зрения

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, являющийся также директором Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), высказался о критике, с которой порой сталкивается за открытость и готовность высказывать свою точку зрения.

«Да, конечно. Но единственный способ сделать всех довольными или избавить от негатива по отношению к себе, заключается в том, чтобы ничего не говорить, ведь у каждого всегда будет своё мнение. Доходит до того, что перестаёшь интересоваться этим, потому что у каждого своя точка зрения. Каждый остается при своём мнении. Но, честно говоря, меня это совсем не беспокоит», — приводит слова Расселла Motorsport.

Материалы по теме Джордж Расселл высказался о ФИА и вопросах безопасности в Формуле-1

Трёхлетняя дочь Нихо Хюлькенберга назвала всех пилотов Формулы-1: