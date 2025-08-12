Штайнер: Хэмилтон не оправдал ожиданий в «Феррари»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер прокомментировал самокритику семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

«Льюис не бесполезен, однако на данный момент он не показывает того, чего от него ожидали. От этого он, конечно, недоволен собой. И ожидания общественности также огромны, возможно, даже слишком велики. Факт остаётся фактом: у него не всё получается в «Феррари». Прямое сравнение с напарником всегда имеет смысл. И здесь вы можете убедиться: Шарль Леклер лучше. Я всегда говорил, что Хэмилтону нужно дать время до лета. Но на данный момент он просто не оправдал ожиданий», — приводит слова Штайнера издание GPblog.