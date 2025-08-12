Скидки
Вольф объяснил, почему верит в силу «Мерседеса» во второй половине сезона-2025

Вольф объяснил, почему верит в силу «Мерседеса» во второй половине сезона-2025
Руководитель команды Формулы-1 Тото Вольф объяснил, почему верит в силу немецкого коллектива во второй половине сезона-2025.

«Это заслуженно, что все команды отдыхают две с половиной недели, потому что из-за всех этих переездов и работы в выходные все изрядно вымотаны. Затем мы снова отправляемся в путь, на вторую половину сезона, которая начнётся в Зандворте — нас ждёт много гонок в захватывающих местах.

Я думаю, что у нас как у команды есть все возможности для упорной борьбы. Машина наконец-то набрала скорость, пилоты в хорошей форме, у них есть пространство для развития. Так что я действительно с нетерпением жду начала гонок», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

