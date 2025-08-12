Штайнер — о Хэмилтоне: если не может победить Леклера, то должен держаться близко

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер объяснил, что следует делать семикратному чемпиону серии Льюису Хэмилтону из команды «Феррари» на фоне нестабильных результатов в сезоне-2025.

«Вы просто должны помнить: когда было объявлено о его переходе в «Феррари», это вызвало огромный ажиотаж. И для меня — тоже. «Семикратный чемпион мира в составе «Скудерии» — это звучало как сказка. И, конечно, он сам многого от этого ожидал. Однако когда реальность не соответствует ожиданиям, ты теряешь уверенность в себе.

Если следует стиснуть зубы, выкладывайся по полной, но не слишком напрягайся. Ему не нужно постоянно думать, как оценивают и что говорят другие. Если он не может победить Шарля, то ему надо постараться держаться рядом с ним», — приводит слова Штайнера издание GPblog.