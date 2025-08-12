Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер — о Хэмилтоне: если не может победить Леклера, то должен держаться близко

Штайнер — о Хэмилтоне: если не может победить Леклера, то должен держаться близко
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер объяснил, что следует делать семикратному чемпиону серии Льюису Хэмилтону из команды «Феррари» на фоне нестабильных результатов в сезоне-2025.

«Вы просто должны помнить: когда было объявлено о его переходе в «Феррари», это вызвало огромный ажиотаж. И для меня — тоже. «Семикратный чемпион мира в составе «Скудерии» — это звучало как сказка. И, конечно, он сам многого от этого ожидал. Однако когда реальность не соответствует ожиданиям, ты теряешь уверенность в себе.

Если следует стиснуть зубы, выкладывайся по полной, но не слишком напрягайся. Ему не нужно постоянно думать, как оценивают и что говорят другие. Если он не может победить Шарля, то ему надо постараться держаться рядом с ним», — приводит слова Штайнера издание GPblog.

Материалы по теме
Штайнер: Хэмилтон не оправдал ожиданий в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android